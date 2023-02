Amrabat e la Conference | 'La Roma l'ha vinta | possiamo farlo anche noi Non sento pressioni | sono un vincente'

... che rientrerà dal recente infortunio, che affiancherà Bonaventura ein cabina di regia. ... Per i portoghesi, un solo dubbio in vista del playoff diLeague: l'attaccante Ricardo Horta ...FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura,, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. A disp.: Sirigu, Cerofolini, Dodò, Quarta, Ranieri, Venuti, ...

Fiorentina, Amrabat è carico: "Proviamo a vincere la Conference ... FiorentinaUno.com

Amrabat: "Vincere la Conference League è un obiettivo. Vogliamo ... Alfredo Pedullà

Amrabat: “Dobbiamo provare a vincere la Conference e far felici i tifosi” Fiorentina.it

Amrabat e la Conference: 'La Roma l'ha vinta, possiamo farlo anche ... Calciomercato.com

Braga-Fiorentina, le probabili formazioni: Jovic e Barak tornano titolari Sky Sport

Nell'andata dello spareggio per conquistare un posto negli ottavi di Conference, Italiano può contare su quasi tutti i suoi e sceglie Jovic al centro dell'attacco, supportato da Nico Gonzalez e Sapona ...Sono quasi tutti d'accordo i quotidiani sul possibile undici che quest'oggi sfiderà in Conference League il Braga. In porta toccherà a Terracciano mentre in difesa sulla ...