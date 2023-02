Ambiente | nutrizione e Salute | al via la due giorni della Winter School 2023 di Motore Sanità a Pollenzo CN

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) ((CN), 16 febbraio) - Nuove infezioni aggravate dai rischi climatici minacciano la nostra. Dall'Osservatorio Innovazione dile strategie di prevenzione e mitigazione del rischio.(CN), 16 febbraio– “Le infezioni ospedaliere, meglio definite dal termine HAI, insieme alla resistenza antimicrobica (AMR), rappresentano uno dei maggiori problemi dipubblica in Italia e in Europa e già oggi incidono in modo significativo sulla qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria. Le infezioni ospedaliere multiresistenti sono già oggi indicate dall'Oms (Organizzazione Mondiale) come l'evento avverso più frequente durante l'erogazione di cure sanitarie con un ...