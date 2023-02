Amadeus canta Giorgia in auto o almeno ci prova | il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Belle belle le canzoni del Festival di Sanremo che possiamo ascoltare ad alto volume“. Così, conduttore e direttore artistico del Festvàl, si esalta indopo aver canticchiato “Parole dette male“, di. Anche quest’anno i numeri dello streaming e le radio danno ragione ad Ama: la scelta dei brani si è dimostrata giusta, e molte canzoni le ascolteremo per diversi mesi. Nel caso specifico, il “karaoke” è suche non è entrata nella cinquina finale anche se avrebbe meritato di esserci. Seconda story: “Finisce una canzone, cambi stazione e ne trovi un’altra di Sanremo“, prosegue il conduttore e si lancia are Colapesce Dimartino con Splash che a dire il vero gli riesce molto molto meglio (e della quale conosce le parole). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.