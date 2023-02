Alzheimer a 19 anni Rossini | IRCCS San Raffaele | Non sono una rarità e una novità | ma costituisce realmente un record”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Secondo quanto pubblicato sull'ultimo numero del Journal of's Disease dall'equipe del professor Jia Jianping, neurologo del Friendship Hospital e del National Clinical Research Center for Geriatric Diseases di Pechino un giovane cinese di 19ha cominciato a mostrare i primi sintomi di Demenza didueprima di essersi rivolto a un medico, con episodi sempre più gravi di perdita della memoria: non riusciva a ricordare dove riponeva i suoi effetti personali, se avesse già mangiato o bevuto e si isolava dalla famiglia e dagli amici. Tutto è iniziato quando aveva solo 17, con problemi di studio e concentrazione fra i banchi del liceo. Non riusciva più a leggere come prima, faceva difficoltà a concentrarsi e a portare a termine i compiti, con evidenti deficit della memoria a ...

AGI - In Cina, è stato diagnosticato il ragazzo più giovane con il malattia di: è un cinese di 19. Lo riferiscono i medici del Capital Medical University di Pechino in un articolo apparso sul Journal of's Disease. Il giovane presentava sintomi da due ...

