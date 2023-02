Almanacco del 16-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 febbraio 2023)del giorno siamo a giovedì 16 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Elia e Samuele I nomi sono entrambi di direzione derivazione biblica di origine ebraica Elia vuol dire jahvè è il nome di Dio e Samuele significa il suo nome è Dio Il proverbio dice carnevale a Pasqua al fuoco Sonny Bono Claudio Amendola Valentino Rossi Noi abbiamo i nostri auguri Roger oggi ce li hai E allora tantissimi auguri che andiamo a fare Luigi Giorgio Alessandro Fabiana e Giampiero buon compleanno a voi salutiamo Mena Nazareno Giuseppe buonissima giornata anche a ciascuno di voi Pro a fare il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 16 febbraio del 1903 quando viene attivata la prima linea telefonica italiana per Roma Milano Torino e Genova è successo così tale che centralini Vanno in tilt 16 febbraio 2005 entra in vigore il protocollo di Kyoto ...