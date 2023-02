Alloggi Capodimonte | Acer comunica ultimazione dei lavori

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) . Il tassello definitivo con il collaudo tecnico-amministrativo è previsto per il 30 maggio “L’, con una nota ufficiale a firma del capo dipartimento di Benevento Americo Galizia, hato che sono stati ultimati iper i trentaduedi edilizia popolare die per i ventiin sottotetto”. Lo rendono noto in una nota il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche abitative Mariagrazia Chiusolo. Secondo il cronoprogramma inviato all’Amministrazione lo scorso undici gennaio, ora il prossimo passaggio è il completamento del collaudo statico il 28 febbraio. Il 15 marzo è il giorno stabilito per la fine della procedura d’accatastamento e il 30 aprile dovrebbe aver luogo l’allaccio alle reti comunali. Il tassello definitivo con ...