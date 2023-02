All' Isola arriva l' Avvocato del diavolo amico di Ilona Staller

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Amore e trasgressione. Tutto assicurato nella prossima edizione de L'dei famosi, ai nastri di partenza (la prima puntata è prevista per metà aprile): la spifferata sul primo naufragodal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. In HondurasLuca Di Carlo,45enne, miglioredi(nella scorsa edizione è stato uno dei personaggi più cliccati in Rete). Il suo soprannome? "del". Durante l'ultima edizione dell'era ospite fisso in studio con i suoi occhiali immancabili e con una simpatia travolgente. "Porterò pace, amore e trasgressione”, racconta ai lettori di Nuovo. Ma circolano anche altri nomi: la produzione dell'...