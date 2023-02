Allegri ne cambia 3 | Juve così contro il Nantes

Questa sera alle 21 la sfida di Europa League tra Juve e Nantes. Ecco la probabile formazione di Massimiliano ...la competizione ma non gli obiettivi della di : 'Vogliamo arrivare fino in fondo all' Europa ...recupera Cuadrado e Bonucci, ancora ai box Pogba, Milik e Kaio Jorge. Servono rabbia e ...

Juventus, Allegri al debutto in Europa League: "Porta d'accesso alla Champions" la Repubblica

Allegri fissa l'obiettivo in Europa League: «Vogliamo arrivare fino in fondo per giocarci la Champions. Il -15 ilgazzettino.it

Juventus-Nantes, Allegri: "Europa League porta di accesso a Champions. Cuadrado recuperato" Eurosport IT

Max Allegri, arriva la notizia che gli cambia la vita AreaNapoli.it

Chiesa+Vlahovic, così Allegri cambia faccia alla Juve La Gazzetta dello Sport

Per i bianconeri una sfida abbordabile contro il Nantes in Europa Leagu. L'allenatore bianconero: "Per noi conta in chiave Champions". Non una festa ma un ripiego da sfruttare ...Abbiamo osservato la crescita esponenziale di calciatori che, oggi, fanno parte in pianta stabile della prima squadra allenata da Massimiliano Allegri: i primi frutti da cogliere, di un lavoro durato ...