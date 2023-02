Allarme bomba vicino Palazzo Chigi | nella strada dove la mafia nel ’93 mise un’auto esplosiva

(Di giovedì 16 febbraio 2023)in via dei Sabini, nel cuore di Roma,è stato rinvenuto un pacco sospetto. Gli artificieri sono al lavoro, tanto dar spostare l’ingresso per i giornalisti alla conferenza stampa con i ministri Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario Alfredo Mantovano convocata al termine del Cdm. Proprio in via dei Sabini nel giugno del 1993, in piena stagione di autobombe della, fu ritrovata una Fiat 500 imbottita di esplosivo. Tutta la zona alle spalle della Galleria Alberto Sordi è transennata e sul posto ci sono diverse volanti e uomini delle forze dell’ordine. Gli artificieri stanno arrivandoalhanno sede gli uffici del governo, in particolare quelli dei ministeri senza ...

