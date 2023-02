Allarme bomba in centro a Roma | pacco sospetto vicino a palazzo Chigi – Il video

(Di giovedì 16 febbraio 2023) È scattato unper unin via Santa Maria in Via (e non via dei Sabini come emerso in un primo momento) neldi, poco distante dalin cui si trova la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio. L’allerta è partito poco prima dell’inizio della conferenza stampa del governo, prevista dalle 19 con il vicepremier Antonio Tajani, i ministri Raffaele Fitto e Giancarlo Giorgetti e con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Mentre l’intera area è stata isolata, con le uscite bloccate per i palazzi della zona, i ministri Fitto e Tajani sono riusciti comunque a percorrere a piedi il tardo di strada che separa, dove si è svolto il Consiglio dei ...

Artificieri al lavoro in via Santa Maria in via, nel cuore di Roma, per un. Sul posto è stato rinvenuto un pacco sospetto che ha fatto scattare l'intervento gli agenti specializzati in esplosivi. Per comprensibili motivi di sicurezza l'ingresso dei giornalisti ...Un pacco sospetto in via dei Sabiti , davanti al palazzo dove è in programma la conferenza stampa del governo dopo il Consiglio dei ministri . Ènel cuore di Roma, a due passi da Palazzo Chigi. Gli artificieri sono entrati subito in azione, tanto da dover spostare l'ingresso per i giornalisti alla conferenza stampa con i ministri ...

L'allarme è scattato in Via dei Sabini, dove nel 1993 fu trovata una Fiat 500 piena di esplosivo. Un allarme bomba è scattato questa sera a Roma, in Via dei Sabini, a poca distanza da Palazzo Chigi, d ...