Alfonso Signorini fa una domanda al papà di Giaele | è polemica

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 febbraio 2023)oggi ha deciso di fare l’amplein conSofia De Donà. Dopo la frecciatina di inizio puntata, durante il momento sorpresa della vippona, in cui è stato presente ilAndrea, ha fatto unamolto poco piacevole. Cerchiamo di capire che cosa è successo. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il web protesta per ladiLa trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 7 non si apre benissimo per il conduttore di Canale 5. Infatti, durante la sorpresa diSofia De Donà ha posto unaestremamente indiscreta aldella vippona, presente nel giardino per consolare la ragazza....