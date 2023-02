Alex Sandro ai saluti | opzione di prospettiva per la Juve

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Adesso è fermo ai box per infortunio ma potrebbe stuzzicare le attenzioni di Allegri la prossima estate, quando l’esterno brasiliano lascerà lantus a parametro zero Lantus è alle… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

All'Allianz Stadium, il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Juve e Nantes: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium, Juve e Nantes ...FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS - NANTESJUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer,; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Di Maria, Vlahovic. All. AllegriNantes (4 - 2 - 3 - 1):...

Scadenza 2023 - Alex Sandro, due scelte davanti: lasciare o rinnovare a cifre inferiori TUTTO mercato WEB

Juve, scelta a parametro zero per il dopo Alex Sandro La novità ilBianconero

Tuttojuve24.it - Calciomercato Juventus - Calciomercato Juventus ... TuttoJuve24.it

Juventus-Nantes, le probabili formazioni per l'andata dei playoff di Europa League Sky Sport

Europa League - Juventus-Nantes, le formazioni ufficiali: Vlahovic ... Eurosport IT

33' - Grande accelerazione di Federico Chiesa che salta due avversari e poi prova a cercare un compagno in area ma questa volta il suo cross è totalmente sballato. 31' - Intervento di De Sciglio senza ...L'argentino è in formissima. 15' - Fallo di Alex Sandro su Pallois: calcio di punizione per il Nantes che ora sta cercando di riorganizzare le idee. 13' - GOOOOOOL! JUVENTUS IN VANTAGGIO: splendida ...