TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI ORDINE DI GIOCO Ma come nel primo set,torna dominante al servizio nel terzo e non concede nemmeno una palla break. I tifosi, sempre più ...L'altoatesino, classe 2001, nonpiù nel novero dei Next Gen, al contrario di Lorenzo ... ad Amburgo in finale su Carlose a Napoli nel derby contro Matteo Berrettini. Fanno invece parte ...

Alcaraz rientra e vince: "Una splendida sensazione" SuperTennis

ATP Buenos Aires, il tabellone: rientra Alcaraz, presenti Musetti e Fognini Ubitennis

ATP 250 Buenos Aires: Fabio Fognini sconfitto all'esordio. Niente ... LiveTennis.it

Tennis, i tre tornei della settimana (13-19 febbraio): quanti big in campo Grantennis Toscana

Tennis, il sorpasso è vicino: può accadere questa settimana Tennis Press

"Vincere ancora è una grande sensazione". Parola di Carlos Alcaraz, che ha iniziato il suo 2023 con un successo sul serbo laslo Djere, numero 57 del mondo. Nel primo match dal ritiro contro Holger ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...