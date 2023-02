Alberto Radius morto | addio al grande chitarrista e fondatore della Formula 3 Gianluca Grignani | “Eri qui in studio a stringermi | mio mentore e amico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023)ad. Il leader3 èa 80 anni., cantante e produttore discografico, la famiglia ne ha annunciato la scomparsa con una nota: “È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del maestrocondivide la notiziasua scomparsa. Dopo una lunga malattia, si è spento serenamente, accanto ai suoi affetti più cari. La famiglia del maestrochiede, in questo difficile momento, che sia rispettata la privacy che lo ha sempre contraddistinto“. Tra le tante collaborazioni che hanno segnato la sua carriera, quelle con Lucio Battisti e Franco Battiato. Da ricordare anche le produzioni per artisti legati al cantautore siciliano come Giuni ...