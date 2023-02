Al via le riprese di “The well” | il nuovo film di Federico Zampaglione

(Di giovedì 16 febbraio 2023) ROMA – “Ed eccomi qui… ci sono ricascato di. I grandi amori non finiscono mai, e infatti il 6 marzo sto per tornare sul set con “The(il pozzo)”, il miohorror che vedrà un cast internazionale”. Lo annuncia sui socialdi Tiromancino, precisando che ci saranno attori come Lauren LaVera (star di “Terrifier 2”, la pellicola Usa che ha infranto ogni record), Jonathan Dylan King, Claudia Gerini, “il leggendario Giovanni Lombardo Radice, mia figlia Lindae altri”. Per quanto riguarda la produzione,avrà al suo fianco “la coraggiosa e splendente Iperuranio, al suo debutto cinematografico”. E conclude: “Amo visceralmente questo genere, perché parla all’animo umano, indaga ...

Ora le opere sonoa pieno ritmo e si punta a seguire scrupolosamente il crono - programma ... la riqualificazione di tratti del percorso della "di Francesco" (620mila euro). Nell'ambito ......Troisi nasceva quel giorno e adesso avrebbe festeggiato i suoi 70 anni se un "cuore matto" non ce lo avesse portatonella livida notte del 4 giugno 1994. Da poche ore aveva concluso le...

È tutto pronto anche nella città di Sapri per la festa dedicata al Carnevale. Come di consueto si partirà domenica 19 febbraio con una sfilata per le strade cittadine di diversi carri allegorici ...