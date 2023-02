Al-Qaida | il nuovo capo è Saif al-Adel Spada della Giustizia | chi è Esperto di esplosivi e braccio destro di Osama bin Laden

'La nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite : illeader di al -, Saif al - Adel, vive in Iran', ha detto un portavoce del dipartimento USA. Al - Adel è nella lista ...In questi giorni la conferma della sua nomina a capo di Al -. Per il momento si ritiene che si trovi in Iran

Al Qaida ha un nuovo capo Il Post

Terrorismo: Usa, Saif al-Adel è il nuovo capo di Al Qaida Agenzia ANSA

Usa: Al-Qaida ha un nuovo capo, è l'egiziano Saif Al-Adel RaiNews

Casa Bianca conferma, Saif al-Adel è nuovo leader di al-Qaeda Il Sole 24 ORE

Il nuovo capo di al Qaeda è Seif al Adel, egiziano: sulla sua testa una taglia da 10 milioni di dollari Corriere della Sera

L'avvicendamento dopo la morte di al-Zawahiri. Il nuovo leader ha origini egiziane e si troverebbe in Iran. Saif al Adel, 62enne di origini egiziane che si troverebbe in Iran, è diventato il nuovo cap ...Saif al-Adel è il nuovo capo di Al-Qaida, dopo la morte di al-Zawahiri nel luglio 2022. L’egiziano Adel ha 62 anni e vive in Iran. Ex tenente colonnello delle forze speciali dell’Egitto, appartiene al ...