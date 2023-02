(Di giovedì 16 febbraio 2023) Si chiama Saif al Adel, è un ex militare egiziano e tra i terroristi più ricercati al mondo: vivrebbe da più di vent'anni in Iran, dicono gli Stati Uniti

'La nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite: illeader di al -, Saif al - Adel, vive in Iran', ha detto un portavoce del dipartimento Usa. Adel è un ex tenente ...Abita in Iran. L'annuncio del dipartimento di Stato americano: è lui il successore di Ayman Al ...

Usa: Al-Qaida ha un nuovo capo, è l'egiziano Saif Al-Adel RaiNews

Terrorismo: Usa, Saif al-Adel è il nuovo capo di Al Qaida Agenzia ANSA

Terrorismo, Usa: il nuovo capo di Al Qaida è Saif al Adel, addestrò dirottatori dell'11 settembre la Repubblica

Al Qaida ha un nuovo capo Il Post

Al Qaeda: l’egiziano Saif al Adel ecco chi è il nuovo capo dell ... PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È l'egiziano Saif al Adel il nuovo capo di al Qaeda, dopo l'uccisione di Ayman al Zawahiri a Kabul lo scorso anno. Lo indicano le intelligence dei Paesi membri in un rapporto dell'Onu citato dal Guard ...