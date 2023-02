Al palo l' indipendenza della Scozia La premier Sturgeon si dimette

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Si è dimessa lascozzese Nicola. “Non ho più la resistenza per svolgere un ruolo sotto pressione e impegnativo come quello di primo ministro", ha spiegato nella conferenza tenuta oggi a Edimburgo. “Ho sentito che l'energia e il desiderio di rimanere comestavano vacillando. Una sensazione, sorta a gennaio, e che è cresciuta”. E cosìha deciso di lasciare. Dopo, però, la sconfitta sul fronte dell'. Lei che si era battuta per mesi per far indire dal parlamento di Holyrood un nuovo referendum per far decidere al popolo se "divorziare" dal Regno Unito. La vicenda era finita davanti all'Alta Corte di Giustizia di Londra, che però ha negato il permesso. La, per indire un referedum che ...