Ajax-Union Berlino | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per l’andata dei playoff di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro turco Hamil Umut Meler, coadiuvato come assistenti dai connazionali Eyisoy e Komurcuoglu, e dal quarto uomo Kardesler. VAR e AVAR saranno rispettivamente Bitigen e Kalkavan. Calcio d’inizio ore 18:45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Match dal pronostico incerto quello di questo pomeriggio tra. Entrambe in un ottimo momento di forma in campionato, le due contendenti sono pronte a darsi battaglia in vista della qualificazione agli ottavi di finale. La compagine olandese, retrocessa dal gruppo A di Champions, proverà ad arrivare il più in fondo possibile in questa competizione. Nella ...