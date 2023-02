Aifa | morti 2 bambini trattati con farmaco anti atrofia muscolare spinale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) commenta L'(Agenzia italiana del) segnala sul suo sito due casi fatali di insufficienza epatica acuta che si sono verificati in duedi 4 e 28 mesi, affetti da...

I due casi fatali di insufficienza epatica acuta sono stati segnalati dall'Agenzia italiana del farmaco () sul proprio ...I danni segnalati L'epatotossicità, ovvero la tossicità per il fegato , segnalata con onasemnogene abeparvovec, spiega l', si manifesta spesso come funzionalità epatica anomala o come aumento ...

