Aguero punta 8.000 dollari sul Manchester City e ne vince 20.000

Sergioscommette e vince . La vittoria del suo Manchester City sul campo dell'Arsenal lo rende felice non solo per motivi affettivi, ma anche per una scommessa di 8.000 euro sui Citizens. Il 'Kun', ...aveva rischiato una puntata di 8.000, ma ne ha guadagnati quasi 12 mila, come egli stesso ha riferito sul proprio account ufficiale di Twitter. In Manchester City, dunque, continua a ...

