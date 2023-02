“Addio | caro amico” Lutto nella musica italiana | un pezzo di storia che se ne va

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023): è morto Alberto Radius. Lo storico fondatore dei Formula 3 aveva 80 anni. Il grande chitarrista era considerato uno dei migliori del panorama rock progressivo. In tanti ricordano lo speciale legame che l’artista aveva con Lucio Battisti. La sua carriera era iniziata circa 50 anni fa e la sua ultima interpretazione per il grande pubblico nel 2021, a fianco dei Coma Cose a Sanremo. “È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del maestro Alberto Radius condivide la notizia della sua scomparsa. Dopo una lunga malattia, si è spento serenamente, accanto ai suoi affetti più cari. La famiglia del maestro Radius chiede, in questo difficile momento, che sia rispettata la privacy che lo ha sempre contraddistinto”, scrive in un comunicato la famiglia. Leggi anche: Marco Mengoni, la notizia ...