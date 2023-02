Addio ad Alberto Radius | fondatore dei Formula 3 | da Battisti a Sanremo 2021

Gli iniziRadius era nato a Roma il primo giugno del 1942. La sua carrierà iniziò verso la ... Le reazioni "Amico mio...mi mancherai ...fai Buon Viaggio", scrive su Facebook Ricky Portera ,...È mortoRadius, chitarrista, cantautore, produttore, fondatore dei Formula 3. Aveva 80 anni. A darne notizia la famiglia, con un testo diffuso anche sulla paginaRadius Fans Club di ...

Addio Alberto Radius: cinque album per ricordarlo Panorama

Addio a Alberto Radius, grande chitarrista, anima del rock italiano RaiNews

Alberto Radius è morto: addio al produttore e chitarrista romano ex Formula 3, aveva 80 anni ilmattino.it

Alberto Radius: addio al chitarrista e fondatore dei Formula 3, morto ... Long Live Rock'n'Roll

Addio ad Alberto Vanelli, il super manager della cultura che rilanciò la Reggia di Venaria La Repubblica

Muore Alberto Radius, il chitarrista dei Formula 3. A 80 anni si spegne per sempre il membro di una band vicina a Lucio Battisti ...L'ultima apparizione di Radius è stata al Festival di Sanremo 2021, sul palco con i Coma_Cose nella serata delle cover per eseguire Il mio canto libero di Battisti. "Non ho parole per descrivere uno ...