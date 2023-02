Addio a Raquel Welch | l’icona più sexy degli anni Sessanta

Leggi su amica

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Se c’è un’attrice che passerà alla storia per aver “liberato” il corpo femminile da mille costrizioni, questa è sicuramente l’americana. Scomparsa ieri, a 82, entrò con prepotenza nell’immaginario collettivo come sex symbol grazie al ruolo della prosperosa Loana nel film Un milione difa. Era il 1966,aveva già recitato in diverse pellicole – compreso Il cantante del Luna Park al fianco del mitico Elvis Presley -, ma la locandina del film di Don Chaffey fece così scalpore da darle una visibilità che oggi definiremmo virale. Indossava solo un bikini di pelle, come una vera donna delle caverne, con le curve in mostra, le gambe toniche e la chioma bionda da leonessa.: icona di bellezza al passo coi tempi Seguirono altri ruoli da ...