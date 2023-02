Adani | ‘L’Inter non può dirsi soddisfatta di quello che sta facendo’

Daniele, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello ...su Paulo Dybala e del suo mancato arrivo all 'in ... Manca'uomo che va oltre lo schema, lo si è visto anche contro la Samp.C'è un'che ha già conquistato un trofeo (la Supercoppa italiana), è in semifinale di Coppa Italia, tra una settimana giocherà'andata degli ottavi di Champions ed è seconda in Serie A. Non perderti le ...

Adani: “Inter, che errore non prendere Dybala. E Inzaghi deve…” Io Tifo Inter

Adani: «Lukaku Quando sta male è un giocatore normale» Inter News 24

Adani: “Inter, non prendere Dybala errore a prescindere da Lukaku” fcinter1908

La rivelazione di Adani: "Da piccolo ero innamorato del Milan" Goal.com