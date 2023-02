Adani | “L’Inter ha fatto un errore a non prendere Dybala | a prescindere da Lukaku”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Daniele, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, focalizzandosi su Pauloe del suo mancato arrivo all‘Inter in estate: “Se vogliamo parlare di errori sul mercato, nonlo è stato sicuramente e adalche sia arrivatoo sia partito Sanchez”. Poi ha continuato: “La società nerazzurra è ultima in A sia per dribbling sia tentati che riusciti. Manca l’uomo che va oltre lo schema, lo si è visto anche contro la Samp. Avere unin più contro avversari chiusi a riccio ti può garantire la giocata di classe che spezza la partita”. SportFace.

C'è un'Inter che ha già conquistato un trofeo (la Supercoppa italiana), è in semifinale di Coppa Italia, tra una settimana giocherà l'andata degli ottavi di Champions ed è seconda in Serie A. Se fosse ancora a Sky e dovesse commentare le partite dell'Inter difficilmente Lele si lascerebbe andare a elogi enfatici come gli è capitato ai Mondiali con Messi. L'ex difensore nerazzurro parla alla Gazzetta dei problemi della squadra di Inzaghi

