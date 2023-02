Adani | ' Inter | con Dybala hai fatto un errore Lukaku insufficiente? Colpa sua e di Inzaghi'

C'è un'che ha già conquistato un trofeo (la Supercoppa italiana), è in semifinale di Coppa Italia, tra una settimana giocherà l'andata degli ottavi di Champions ed è seconda in Serie A. Non perderti le ...Se fosse ancora a Sky e dovesse commentare le partite dell'difficilmente Lelesi lascerebbe andare a elogi enfatici come gli è capitato ai Mondiali con Messi . L'ex difensore nerazzurro parla alla Gazzetta dei problemi della squadra di Inzaghi e ...

Adani confessa: 'Tifo Inter No, ero innamorato di un'altra squadra' AreaNapoli.it

Adani: «Inter Contro la Sampdoria è stata superficiale» Samp News 24

Adani: “L’Inter è superficiale. Non è una buona stagione se arriva seconda” fcinter1908

Adani insiste: "Juve e Inter le rose più forti del campionato" Tutto Juve

L'ex giocatore ora commentatore tv: "I nerazzurri non rischiano il posto tra le prime quattro ma non possono dirsi soddisfatti di quello che tanno facendo" ...Un retroscena sulla rottura tra Lele Adani e Sky: secondo le ultime notizie un allenatore di Serie A avrebbe spinto per il licenziamento dell'ex calciatore ...