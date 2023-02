(Di giovedì 16 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Reparto Operativo Aeronavale di Bari, che svolge senza sosta anche una costante azione di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino, ha conseguito una serie di risultati a tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, indistinti controlli nel. I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Taranto, nell’ambito di specifiche attività di servizio predisposte per il contrasto alladi frodo e la commercializzazione di specie ittica vietata, hanno sottoposto a sequestro complessivamente circa 230 chilogrammi di “di mare”, pari a5.600 esemplari, raccolti dasoggetti, tutti sprovvisti di licenza per lae soprattutto di documenti che ...

... quindi a utilizzare i magazzini per lo stoccaggio del pescato e le attrezzature per lada ... con l'di estorsione nei confronti di un imprenditore agricolo. La vittima sarebbe stata ...I controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza lungo il litorale costiero tarantino, in materia die di commercio ittico, sono riconducibili alla più ampia azione di polizia economico - ...

Accusa, pesca illegale: sequestrati oltre due quintali di ricci nel ... Noi Notizie

Accusa, pesca illegale: sequestrati oltre due quintali di ricci nel tarantino Cinque indagati Virgilio

GB: sotto accusa assicuratori per pesca illegale Intermedia Channel

24zampe | Più di 300 delfini morti sulle coste francesi: Lpo accusa la ... Il Sole 24 Ore

Ambientalisti sotto accusa all'assemblea provinciale dei pescatori OssolaNews.it

Il Reparto Operativo Aeronavale di Bari, che svolge senza sosta anche una costante azione di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino, ha conseguito una serie di risultati a tutela e salvaguardia ...Altri due soggetti attivi nella pesca di frodo dei datteri di mare sono stati condannati di recente dal Tribunale di Napoli ...