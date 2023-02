Abuso Alcol dannoso ma consumo moderato protettivo | esperti e politici a confronto

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’diè seriamenteper la salute. Se si prende invece in considerazione undi vino, è proprio la letteratura medico scientifica a evidenziarne un ruolo, specialmente in abbinamento a corretti stili alimentari. Questo il presupposto del convegno ‘Bere mediterraneo. Gli effetti sulla salute di undel vino’, organizzato su iniziativa del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio a Palazzo Giustiani, e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del presidente della Commissione Agricoltura della Camera Mirco Carlon. Fra le novità la nascita dell’Istituto per la ricerca su vino, alimentazione e salute. ...

Genova . Sono 5.100 i casi di cirrosi epatica registrati in Liguria nel 2022, di cui il 60% dovuti all'di, con 400 morti stimati ogni anno. Sono i dati emersi dal convegno in corso oggi a Quarto in cui è stato presentato il primo percorso diagnostico terapeutico assistenziale sull'...Noel Le Graet "illegittimo a gestire il calcio francese", è confermato. Il report finale dell'audit commissionato dal Ministero dello Sport sul caso che riguarda il presidente della Federcalcio ...

Abuso di alcol e molestie sessuali: il rapporto shock contro Le Graet Corriere dello Sport

Binge drinking: contro l'abuso d'alcol fra i giovani, accordo fra ... L'Adige di Verona

Abuso Alcol dannoso ma consumo moderato protettivo, esperti e ... Adnkronos

Abuso di alcol, cinque persone soccorse nella notte GenovaToday

Bergamo e Dalmine, ritirate nelle notte 12 patenti per abuso di alcol ... Corriere Bergamo - Corriere della Sera

(Adnkronos) - L'abuso di alcol è seriamente dannoso per la salute. Se si prende invece in considerazione un consumo moderato di vino, è proprio la letteratura medico scientifica a evidenziarne un ruol ...E’ uno dei principali fattori di rischio per la salute in tutte le fasce di età con particolare attenzione al mondo giovanile dove ormai dilaga il binge drinking, letteralmente “abbuffata di alcolici” ...