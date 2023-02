A soli 10 anni | Kim Ju Ae viene indicata come colei che un giorno prenderà il posto del padre Kim Jong-Un E che trasformerà l' immagine del paese

Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ha da poco compiuto 10, Ju Ae, l’unica dei tre figli del leader nordcoreano Kim-Un, 39, ad essere apparsa in pubblico. Fino a pochi mesi fa nessuno la conosceva ma la bimba è ormai diventata una presenza costante alle parate militari di Pyongyang e il suo volto figura persino sui francobolli locali. Una role model per le ragazzine nordcoreane, certo, ma anche qualcosa di molto più importante. Il leader Kim-Un con la figlia Ju Ae, Pyongyang, 9 febbraio 2023 (Getty Images) Leggi anche › Tutti pazzi per “Milanonna”, influencer coreana di 68: “Insegno la bellezza dell’età” Ju Ae, figlia misteriosa di Kim-Un Dell’esistenza della bimba si era saputo, in ...