(Di giovedì 16 febbraio 2023) Verrà costruita con una stampante robotica, che dovrebbe completare i lavori in soli 4 mesi, per una struttura di 2 mila metri quadrati in grado di ospitare fino a 600 persone

Questa come sappiamosulla piattaforma STLA Large e arriverà sul mercato solo ed ... tutto pronto per la gara a... quella di recuperare acqua anche in contesti dove l'acqua scarseggia, come si sta facendo a. ...di intaccare con eventuali parcheggi interrati la vecchia foce del torrente Picone dove...

A Dubai sorgerà la prima moschea al mondo stampata in 3D WIRED Italia

Un edificio tanto folle quanto affascinante sta per essere costruito a ... Voloscontato

Il primo Bosco verticale di Medio Oriente e Nord Africa sorgerà a Dubai Rinnovabili

Dove si trova la torre residenziale più alta del mondo Stile e Trend Fanpage