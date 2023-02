(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sono iniziate in via Mascagni a(Caserta) le operazioni didella villa -che ha ospitato Michelenegli ultimi anni della sua latitanza. Al suo posto nascerà un ...

... a(Caserta), gestite da mezzi dei Vigili del fuoco, è partito un applauso, alla presenza del ministro Piantedosi. Le operazioni di 'controllata', come spiegato dal comandante ...Sono iniziate in via Mascagni a(Caserta) le operazioni didella villa - bunker che ha ospitato Michele Zagaria negli ultimi anni della sua latitanza. Al suo posto nascerà un parco pubblico. Ingente il ...

Bunker boss Michele Zagaria a Casapesenna, inizia la procedura di demolizione. Le immagini La7

A Casapesenna (Ce) la demolizione del bunker del boss Zagaria - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Bunker boss Michele Zagaria a Casapesenna, inizia la procedura di demolizione. Le immagini AGI - Agenzia Italia

Bunker boss Michele Zagaria a Casapesenna, inizia la procedura di demolizione. Le immagini Affaritaliani.it

A Casapesenna (Ce) la demolizione del bunker del boss Zagaria Tiscali Notizie

Sono cominciate a Casapesenna, nel Casertano, le operazioni di demolizione del bunker che ha ospitato il boss del clan dei Casalesi, Michele ...È iniziata la mattina del 16 febbraio la demolizione del covo di via Mascagni a Casapesenna, nel Casertano, dove, il 7 dicembre 2011, fu catturato il boss dei Casalesi, Michele Zagaria. I presenti, tr ...