(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nel febbraio del 1963 arrivava nelle sale italiane uno dei capolavori di: 8½, straordinaria fonte di ispirazione per numerosi registi e autori contemporanei. Nel febbraio del 1963 arrivava nelle sale un film straordinario, tra i riferimenti assoluti del cinema italiano: 8½, per la regia di. Così titolato inizialmente - e infine rimasto tale - per una semplice ragione di sequenza numerica (fino ad allora, infatti, il regista riminese aveva diretto sei film integralmente, condiviso con Alberto Lattuada la direzione di Luci del varietà nel 1950 e realizzato un episodio sia in L'amore in città del 1953 che in Boccaccio '70 del 1962), 8½ è un'opera d'ispirazione autobiografica: il protagonista, Guido Anselmi, è un regista precipitato in una profonda crisi creativa, ed …

8½, il genio visionario di Federico Fellini tra realtà e sogno Movieplayer

