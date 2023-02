3 blush a ph reagente che cambiano colore a seconda del ph della nostra pelle

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ia pHsono una delle ultime tendenze nel settorecosmesi. Si tratta di cosmetici per il viso contenenti un ingrediente speciale che cambiadel pHsul quale viene applicato. Questo significa che sono in grado di adattarsi al tono naturale di, rendendo la tonalità delperfettamente coordinata e omogenea, senza dover scegliere tra diverse tonalità e commettere eventuali “errori” di abbinamento. Vi raccomandiamo... I migliorirosati del 2023 Che cos’è una pH? Una pHè un tipo di fard piuttosto ...

