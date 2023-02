Zuppa di Porro 15 febbraio 2023

Leggi su nicolaporro

di. Oggi carico a pallettoni, mi sento il colonnello Kilgore, sento l'odore del napalm nelle pagine di Repubblica. Vale più di qualsiasi altra cosa: una pagina intera di scandalo italiano, perchè le hostess devono sbucciare le mele, e lo raccontano pianendo. Questi sono pazzi. Tutto sui lega. L'europa che non vuole che le hostess siano degradate a sbucciare le mele insieme a Rwepubblica, ci chiede di abolire i motori endotermici e già che ci siamo di buttare le caldaie a gas. Signori i comunisti vengono al centro di Milano. Majorino, che la propriertà privata mica la ama tanto, ha staccato di dieci punti Fontana a Milano. La Urbinati scrive che Fontana è responsabile politico delle morti di covid. A roma centro e parioli vince il Pd. Bello non vederli. Tocca andare in Europa. #rassegnastampa15feb