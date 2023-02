(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Prosegue la corsa di Giulionel "ChallengerLa Manche", torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di 73mila euro in corso sul veloce indoor della cittadina nel nord della ...

Venerdìsi giocherà l'ingresso inelle semifinali con il vincente del match tra il tedesco Mats Moraing, n.284 del ranking, pure lui "alternate", e l'elvetico Antoine Bellier, n.186 ATP. ...... cede 63 64 a Nishioka, n.96 ATP: una settimana da ricordare per il mancino giapponese che... Tra questi c'è tutto il meglio della Next Gen (come, Cobolli, Passaro e Nardi), la giovane ...

Zeppieri centra i quarti a Cherbourg Tiscali

Elezioni regionali Lazio, i 51 consiglieri eletti in Consiglio regionale Sky Tg24

Consiglio regionale Lazio, forte ritardo nello spoglio delle preferenze: partiti, seggi e nomi degli eletti Corriere Roma

Regionali, l’Ansa annuncia i 50 consiglieri eletti: oltre a Righini anche Palazzi, Zeppieri e forse Luca Andreassi. Ma non è ancora ufficiale CastelliNotizie.it

Chi sono i 51 nuovi consiglieri eletti nella Regione Lazio RomaToday

Prosegue la corsa di Giulio Zeppieri nel 'Challenger Cherbourg LaManche', torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di 73mila euro in corso ...