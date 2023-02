Zelensky domani in video ad apertura festival Berlino

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyrsarà ospite inalla Berlinale. “La Berlinale, insieme a tutti i registi e partecipanti, esprime solidarietà al popolo ucraino nella sua lotta per l’indipendenza e condanna fermamente la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. I nostri pensieri e la nostra solidarietà vanno alle vittime, alla popolazione sofferente, a milioni di persone che hanno lasciato l’Ucraina e agli artisti che sono rimasti a difendere il Paese. E’ un onore speciale per noi poter accogliere digitalmente il presidente ucraino Volodymyrgiovedì sera all’del nostro”, affermano i direttori della Berlinale Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.– foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). L'articolo proviene da ...

