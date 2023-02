Zazzaroni | «Barella a Lukaku? Ecco cosa sembra gli abbia detto»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Continua a far discutere la discussione animata franel primo tempo di Sampdoria-Inter (vedi articolo)., in un suo commento sul Corriere dello Sport, rivelail centrocampista. LA SPIEGAZIONE – Due giorni dopo si parla ancora del diverbio in Sampdoria-Inter tra Nicolòe Romelu. In un estratto di un suo commento per il Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano romano Ivanracconta: “Lunedì sera, a Genova, ha scazzato conche gliurlato «muovi quel culo!» Un incoraggiamento alla. O alla Antonio Conte. La reazione di, che sta vivendo una ...