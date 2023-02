(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Si è allineato aidi finale il tabellone principale del torneo WTA 500 di, in Qatar. Praticamenteledi, con maggiore o minore difficoltà, si sono disimpegnate con efficacia: ne fa eccezione una sola, il che rende quello di domani un novero di incontri tutto da gustare.la performance di Iga. La polacca, numero 1 del mondo, ci mette 54 minuti a far lasciare ogni speranza a Danielle Collins: l’americana cede 6-0 6-1. Per l’avversaria di domani, la svizzera Belinda Bencic, più complesse le cose con la bielorussa Victoria Azarenka: da sotto 6-1 4-1 (due break di svantaggio) riesce a trovare la forza di rimontare e vincere dopo due ore e 45 minuti. ATP Rotterdam: Jannik Sinner domina, si distrae, poi ...

- Swiatek a valanga. Rune vince ma non convince a Rotterdam Due incredibili rimonte hanno caratterizzato il Day 3 del Qatar Total Energies Open. Le protagoniste sono state, a distanza di ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 16 febbraio al torneodi2023 . E' il momento dei quarti di finale in in terra qatariota. Si parte con Gauff contro Kudermetova, per poi proseguire con Haddad Maia contro Pegula. In campo anche la seconda del ...

WTA Doha, Azarenka e Ostapenko si sciolgono: Bencic e Pegula avanzano. Bene Gauff e Kudermetova Ubitennis

WTA Doha 2023: ai quarti quasi tutte le teste di serie, Swiatek travolgente OA Sport

WTA Doha: avanti anche Sakkari e Kasatkina, Alexandrova a valanga su Pliskova Ubitennis

WTA Doha: Bencic straripante, esordio vincente anche per Kvitova, Collins e Ostapenko. Fuori Keys Ubitennis

WTA Doha 2023, risultati 14 febbraio: avanza Belinda Bencic, esce di scena Karolina Pliskova OA Sport

Si è allineato ai quarti di finale il tabellone principale del torneo WTA 500 di Doha, in Qatar. Praticamente tutte le teste di serie, con maggiore o minore difficoltà, si sono disimpegnate con effica ...Arrivata a un soffio dalla sconfitta al primo turno, la sangallese si è rimboccata le maniche ed è riuscita a staccare il ticket per i quarti di Doha ...