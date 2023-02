William | 2 orologi sono meglio di uno

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Più che per timore di arrivare in ritardo, i due segnatempo hanno altri significati. Uno custodisce un valore affettivo, l'altro rivela il suo lato più sporty

Sul destino degli, invece, la parola spetta al giudice. Visto il clima tanto teso, insomma, ... "era ubriaco al royal wedding con Kate" di Roberta Mercuri È uscito Spare : le frasi più ......anche molto meno seriosa del più tradizionale abito da cerimonia blu navy che il fratello... Sa che un orologio sportivo fa la differenza Sappiamo bene che glisportivi di qualità sanno ...

Il Rolex di Kendrick Lamar è uno degli orologi più ricercati in circolazione GQ Italia

Pharrell Williams è il nuovo direttore creativo di Louis Vuitton Uomo GQ Italia

Drake si è comprato la Psp in oro massiccio di Pharrell Williams WIRED Italia

Il nuovo Rolex di Drake è una vera leggenda GQ Italia

Il primo orologio del regno di Carlo III è una vera e propria sorpresa GQ Italia

Pharrell Williams ha ridefinito il concetto di coolness per più ... così come i pantaloncini corti e le espadrillas, il suo orologio con cinturino marrone in pelle, le sue maglie larghe, con bottoni o ...Rapper, produttore, stilista e adesso anche direttore creativo: Pharrell Williams si conferma come una delle figure maschili più poliedriche al mondo. L’artista è stato infatti appena nominato ...