Whistleblowing | l’iter per il recepimento della direttiva Ue non è ancora concluso | Bruxelles deferisce l’Italia alla Corte di Giustizia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il mancatoin tempo utilesulla protezione dei “whistleblowers” costa alun deferimentodidell’Ue. Sono in totale otto i Paesi che la Commissione europea ha deferitoper l’inosservanzasui lavoratori che segnalano violazionilegge all’internopropria azienda o ente pubblico. LaUe prevede che gli Stati forniscano a questi informatori protezione da eventuali ritorsioni e canali riservati per denunciare gli illeciti, sia all’internostessa ‘organizzazione che alle autorità pubbliche competenti. Gli Stati membri dovevano recepire le misure ...

Sono gli autori del podcast Capitali coraggiosi sul Sole 24 Ore - Sta per concludersiper il recepimento in Italia della Direttiva UE 2019/1937 sul. Non ci si dovrebbe aspettare ...... quale quello relativo alper la segnalazione di ...per la segnalazione di illeciti di interesse generale e'... tra le quali,di tutti gli atti consiliari'. - -

Blog | Whistleblowing, molto rumore per nulla. Ecco la differenza fra ... Econopoly

Parere favorevole del Garante privacy alla disciplina del ... NT+ Diritto

Whistleblowing, la nuova disciplina: un primo commento tecnico e ... Toplegal.it

Internal Whistleblowing ed Antitrust: un protocollo dall'utilità multipla ... ReteAmbiente.it