Volley | Playoff Cev Cup femminile 2023 | Busto Arsizio eliminata | passa la Thy Istanbul

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L'E-Worksaluta la Cev Cup. Le farfalle di Marco Musso sono state sconfitte in tre set anche nella gara di ritorno deicontro la Thy(25-18, 25-22, 25-20), dopo aver subito il pesante 3-0 all'andata. Primo set equilibrato fino al 9-9, con le padrone di casa che trovano il break sull'11-9 e rimangono avanti per tutto il parziale, chiuso sul 25-18. Equilibrio anche per tutta la prima metà del secondo set fino al 13-13, quando Thyallunga sul 17-13;riesce però ad agganciare gli avversari sul 22-22, ma è costretta poi ad arrendersi sul 25-22. A decidere un terzo set equilibratissimo sono stati i sei punti consecutivi delle padrone di casa sul finale per il 25-20.