Volley | l’arbitra Scavelli | “Discriminata perché in sovrappeso Lascio | sono stanca”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Martinaha annunciato di dimettersi da arbitro di serie B di pallavolodi essereper il. “Non sopporto più – scrivein un post su Facebook – di essere misurata e pesata come si fa con le vacche!”. Nel post, che vive a Catanzaro, si rivolge alla giocatrice di pallavolo Paola Egonu rivolgendole la frase: “tu sei nera, iograssa!” “Lo sport – aggiunge Martina– dovrebbe unire, anziché emarginare. E io non voglio più essere messa all’angolo per qualche centimetro o qualche chilo in più. Ho superato i valori previsti di Bmi e circonferenza addominale e non è emerso nulla di eccessivo. Ho ricevuto una penalizzazione di 3 punti nell’ambito del punteggio Dirigenti ...