Volley femminile | Novara inventa la magia | travolto il VakifBank di Paola Egonu | si vola ai quarti di Champions League!

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)si èta lada urlo e ha sconfitto ilIstanbul per 3-1 (25-19; 17-25; 25-22; 25-23) nel match che metteva in palio il primo posto nella Pool C dellaLeague 2022-2023 di. Le piemontesi hanno trionfato di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, travolgendo le Campionesse d’Europa e conquistando così la qualificazione aidi finale della massima competizione europea, senza dover passare dai playoff a cui sarà invece costretta la corazzata turca. L’incontro, originariamente in programma settimana scorsa nella metropoli anatolica e poi rinviato e spostato di sede a causa del terremoto, si è rivelato particolarmente avvincente ed equilibrato: dopo il botta e risposta nei primi due set, le padrone ...