Violenze sessuali su minori | nei guai il maestro stalliere di un maneggio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) I fatti sarebbero avvenuti a Lastra a Signa: una delle allieve è di Empoli. In udienza preliminare il giudice ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica

I fatti sarebbero avvenuti a Lastra a Signa: una delle allieve è di Empoli. In udienza preliminare il giudice ha respinto la richiesta di perizia psichiatricaSi tratta dell'ennesima aggressione shock a Roma: il pestaggio è avvenuto nel parco del Pineto, a Roma Nord, teatro già in passato di diverseda parte di immigrati. Il 50enne ...

Violenze sessuali, minacce e stalking a carico della ex compagna, un arresto L'Unione Sarda.it

Violenze sessuali sul figlio della compagna: ricercato arrestato a Reggiolo. VIDEO Reggionline

Rapine e violenza sessuale a Napoli, due arresti Agenzia ANSA

Ricercato per violenza sessuale su un bambino: arrestato a Reggiolo COOPERATIVA RADIO BRUNO srl

7 ragazze denunciano, violenze sessuali al centro ippico RaiNews

I carabinieri di Pomezia hanno arrestato un 35enne di origini romene, in flagranza di reato, gravemente indiziato di falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità e, successivamente, in esec ...Titolare di un bar delle piazze indagato per violenza sessuale commessa ai danni di una barista di un locale del centro. Ad accusarlo una ragazza ventenne che dopo un paio di giorni dai fatti ha ...