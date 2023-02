Violazione nel telemarketing | ricorso contro Enel Energia rigettato

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)ha accolto con particolare soddisfazione la decisione del Tribunale Civile di Roma che, recependo integralmente i motivi diaddotti dalla società, ha annullato il provvedimento con cui il Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva irrogato adla sanzione di circa 27 milioni di euro per asserite violazioni nell'ambito dell'attività di. La decisione, le cui motivazioni saranno note fra qualche mese, conferma la correttezza dei comportamenti posti in essere dalla società e evidenzia l'impegno con cui la stessa opera quotidianamente per assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali sia direttamente che ad opera dei propri partner della rete vendita.

