Vigilanza Rai ostaggio di Renzi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sul piano industriale della Rai è richiesto il suo parere. Ma all’orizzonte ci sono altri passaggi delicati come il rinnovo del contratto di servizio e la discussione sul finanziamento del servizio pubblico, dopo che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha annunciato la volontà di togliere il canone dalla bolletta elettrica. Le destre straripano nella tv pubblica. Mentre la Commissione diRai resta vacante Passaggi per i quali è necessario che sia operativa, peccato che fino ad oggi non si abbiano ancora notizie. Sono passati quattro mesi da quando il governo di Giorgia Meloni ha giurato e da quel momento, una dopo l’altra, sono state occupate tutte le poltrone più ambite. Tutte tranne quella della presidenza dellaRai che, dopo tanto tempo, resta ancora scandalosamente vacante come rimane un miraggio la costituzione della ...