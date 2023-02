VIDEO Lisa Vittozzi bronzo ai Mondiali di biathlon | highlights e sintesi della 15 km individuale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, sono proseguiti ad Oberhof, in Germania, i2023 di: l’15 km femminile ha visto la doppietta svedese con Hanna Oeberg, prima in 43’36?1 (1 errore), davanti a Linn Persson, seconda a 10?3 (20/20 al tiro), mentre a conquistare il, terza a 28?0 (1 errore proprio sull’ultimo bersaglio). Grande prestazione di tutte le italiane in gara: quarto posto per Samuela Comola a 48?5 (20/20 al tiro), Dorothea Wierer è 15ma a 3’25?1 (4 errori), Hannah Auchentaller è 22ma a 3’51?1 (2 errori) e Rebecca Passler è 28ma a 4’08?4 (2 errori). Le gare deinon sono valide per la Coppa del Mondo....