VIDEO – Cagliari-Inter Primavera 2-3 | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Grande vittoria per l’di Cristian Chivu ai danni dei pari età del(vedi report). Un 2-3 caratterizzato soprattutto dalla tripletta del giovanissimo Francesco Pio Esposito. Di seguito i gol e glisfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato INCREDIBILE TRIPLETTA – L’sblocca per primo il risultato al 14? grazie alla rete di Francesco Pio Esposito su cross di Aleksandar Stankovic. Otto minuti dopo, però, arriva il gol del pareggio dei padroni di casa con Luigi Palomba. Iltrova coraggio e non solo: al 29? anche il gol del momentaneo vantaggio che completa la rimonta con Davide Veroli, stavolta in scivolata dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Reagisce bene la squadra ...