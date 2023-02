Video a luci rosse allo stadio | le immagini che scandalizzano la Francia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Unè stato realizzato lo scorso 29 gennaiodi Nizza, durante il match col Lille valida per un posto in Europa. La vittoria è andata alla squadra di Didier Digard per 1-0, grazie a un gol di Gaëtan Laborde alla mezz'ora di gioco sui ragazzi dell'ex Roma Paulo Fonseca, masi è parlato molto anche dell'altra situazione che si è verificata all'interno dell'Allianz Riviera. Ad un certo punto della gara, infatti, si è diffusa una voce che nei bagni dell'impianto si stava girando un film porno amatoriale: questo rumors si è ingigantito sempre di più con il passare dei minuti e anche nel post-partita si è parlato molto di questa vicenda. La denuncia del Nizza Il Nizza ha fatto le sue verifiche e, secondo quanto riportato da diversi ...

...via su una Cabriolet Di noi resteranno soltanto ricordi confusi Pezzi di vetro Mi spegni lese ... dimenticate nel buio Via come cenere, cenere Credits NELSONO PRESENTI MARCHI E PRODOTTI PER ...La coppia ha sempre vissuto sotto ledei riflettori, e hanno sempre condiviso gioie e dolori, ... senza foto oin cui mostrano il loro affiatamento, i fan sono preoccupati. Fedez è di nuovo ...

No! Queste luci nel cielo non c'entrano con il terremoto in Turchia e ... Open

Cosa sono le luci telluriche, fenomeni luminosi che accompagnano i ... Fanpage.it

Lampi durante il terremoto in Turchia, il «mito» delle luci telluriche: cosa è successo davvero Corriere della Sera

Ufo a Roma, luci nel cielo di Monte Mario: "Era una scia bianca" Repubblica Roma

Morte Tiziana Cantone dopo video hot, il giudice riapre il caso La Repubblica

Sono l'Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma Gianluca Borghi ed un giovane divulgatore scientifico, Marco Bastoni dell'associazione Cielo Buio, i testimonial dell'iniziativa di P ...Diverse migliaia di meteore bruciano nell’atmosfera terrestre ogni giorno, ma la stragrande maggioranza si verifica sui cieli degli oceani o in aree disabitate e molto spesso sono mascherate dalla ...